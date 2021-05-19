الكل مستفيد .. صفقة تبادلية مع برشلونة تعيد جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

هل يعود الفرنسي إلى بيته السابق؟

يرحب نادي برشلونة الإسباني، بإجراء صفقة محتملة بالتعاقد مع المهاجم البرتغالي جواو فيليكس مقابل التخلي عن الفرنسي أنطوان جريزمان.

برشلونة تعاقد مع جريزمان في 2019 مقابل 120 مليون يورو، وقام أتلتيكو بتعويض رحيله بضم فيليكس من بنفيكا بـ126 مليون يورو.

صفقة الفرنسي لم تكن ناجحة بالشكل المطلوب رغم تحسن مستواه هذا الموسم، ونفس الأمر بالنسبة لفيليكس حتى الآن.

كيف يبدو شكل الصفقة؟

شبكة "ُEsport 3" أكدت وجود مفاوضات مع برشلونة وأتلتيكو مدريد حول القيام بعملية تبادلية يستفيد منها كل فريق.

دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو يرحب كثيرًا بعودة جريزمان للفريق، حيث سبق أن أكد في مارس الماضي أن موهبة اللاعب غير مستغلة بالشكل الكافي في برشلونة.

ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية ترحيب النادي بالتخلي عن فيليكس من أجل عودة جريزمان بسبب صغر سن الأخير.

الاستفادة المحتملة لبرشلونة تبدو كبيرة جدًا، لأن اللاعب عمره 21 سنة ويمتلك موهبة يمكن استغلالها على المدى البعيد.

أتلتيكو قام بمحاولة استعادة جريزمان الصيف الماضي لكن برشلونة رفض، والأمور حاليًا تشير إلى أن الموقف تغير تمامًا.

راتب فيليكس يمثل ميزة أخرى للنادي الكتالوني، حيث يبلغ 8 ملايين يورو في السنة مقابل 20 مليون يورو لجريزمان.

جورج مينديش وكيل أعمال فيليكس يعتبر من الأصدقاء المقربين لجوان لابورتا رئيس برشلونة مما يسهل كثيرًا من حدوث الصفقة.

ماذا قال رئيس أتلتيكو مدريد عن جريزمان؟

إنريكي سيريزو كشف في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه يرحب كثيرًا بعودة المهاجم الفرنسي.

وقال رئيس أتلتيكو:"إنه لاعب رائع وأتمنى عودته، لكني لا أعتقد أن برشلونة يريد بيعه، إنه من النخبة وحظى بمواسم رائعة معنا".

ماذا فعل كل من جريزمان وفيليكس مع برشلونة وأتلتيكو مدريد؟

فيليكس شارك في 75 مباراة مع أتلتيكو مدريد منذ قدومه للفريق، ونجح في تسجيل 19 هدفًا وقام بصناعة 9 بكل البطولات.

وعلى الجانب الآخر فقد نجح جريزمان البالغ من العمر 30 سنة في هز الشباك مع برشلونة 34 مرة وصنع 16 هدفًا في 98 مباراة.

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