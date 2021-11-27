"الكل أجمع على أن هاسي أقل بكثير من تدريب الأهلي"

يرى الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، أن المدرب الألباني بيسنيك هاسي، إمكانياته أقل بكثير من تدريب النادي الأهلي خلال الوقت الحالي، وذلك بعد نتائج الفريق خلال الموسم الحالي.

الأهلي خسر أمام النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 13 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء أمس الجمعة، في مدينة جدة.

الشمراني كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد خلالها على أن هاسي لا يستحق تدريب فريق كبير مثل الأهلي، مشيرًا إلى أنه أقل بكثير من المنصب الذي يشغله.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "كل من لهم علاقة بكرة القدم، أجمعوا أن هاسي أقل بكثير من أن يدرب الأهلي، فلماذا الإصرار على استمراره؟".

ويبدو أن الشمراني لا يعجبه استمرار هاسي مع الأهلي حتى الآن، بالرغم من النتائج التي يحققها الفريق تحت قيادته، ويطالب بشكل غير مباشر بضرورة رحيله عن الراقي.

كل من لهم علاقة بـ( كرة) القدم اجمعوا ان هاسي اقل بكثير من ان يدرب الاهلي فلماذا الاصرار على استمراره،؟ — احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) November 27, 2021

ويحتل الأهلي المركز التاسع بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، وذلك 13 مباراة لعبها تحت قيادة الألباني هاسي الذي لم يقدم المطلوب منه.

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الأهلي تحت قيادة هاسي لعب 13 مباراة ببطولة الدوري السعودي، فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 وخسر 4 مواجهات، ليبتعد عن المنافسة على صدارة الدوري.