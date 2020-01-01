الكلاسيكو | كورتوا ضد تير شتيجن .. أيهما أفضل هذا الموسم؟

لغة الأرقام توضح أشياء كثيرة

لم يعد يفصلنا سوى ساعات، للاستمتاع باللقاء الأكثر شعبية على هذا الكوكب بين ريال مدريد ومنافسه التاريخي برشلونة في كلاسيكو "سانتياجو بيرنابيو" لحساب الأسبوع الـ26 للدوري الإسباني.

وسيدخل الفريق الضيف سهرة الليلة وهو في صدارة بطولته المفضلة في آخر عقدين، برصيد 55 نقطة، متقدمًا على كتيبة زين الدين زيدان بنقطتين، ما يعني أننا سنكون على موعد مع صدام شبه حاسم على اللقب هذا الموسم.

وضمن تغطية Goal لهذا الحدث .. دعونا نستعرض معكم أرقام الحارسين تيبو كورتوا وتيير شتيجن، وفي النهاية سنترك لكم الحكم لاختيار الأفضل.

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تيبو كورتوا

شارك الحارس البلجيكي في 22 مباراة في تشكيلة ريال مدريد الأساسية منذ بداية موسم الليجا، بإجمالي 1.980 دقيقة، دون أن يُستبدل ولو مرة واحدة.

واستقبلت شباكه 14 هدفًا، في المقابل تصدى 42 محاولة، بالإضافة لـ16 إنقاذ محقق، والأهم من ذلك حافظ على نظافة شباكه 11 مباراة.

وجاءت كل الأهداف في حارس تشيلسي السابق من داخل منطقة الجزاء، لكنه أنقذ مرماه من 32 محاولة من داخل منطقة الجزاء و10 من الداخل.

وعلى مستوى ركلات الجزاء، فلم يتصدى كورتوا لركلات جزاء أو استقبلت شباكه أهداف من علامة الجزاء، غير أنه ارتكتب مخالفتين ولم يتلق أية بطاقات.

تير شتيجن

خاض الدولي الألماني 24 مباراة مع الكاتالان في الدوري الإسباني هذا الموسم، بإجمالي دقائق 2.160، ومثل كورتوا لم يُستبدل ولو مرة واحدة.

ورغم انه تصدى لفرص أكثر من نظيره في الريال، بإبعاد الخطر عن مرماه في 53 مناسبة منهم 12 بتصديات لا تصدق، إلا أنه استقبل قرابة ضعف الأهداف التي سكنت شباك كورتوا.

واهتزت شباك جدار برلين 27 مرة، منهم 23 من داخل منطقة الجزاء وأربعة بتسديدات من الخارج.

وتصدى لـ29 محاولة من داخل الصندوق، و23 من خارجه، وفي ركلات الجزاء، تصدى لواحدة واستقبل 4.