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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

رسميًا – تحديد موعد كلاسيكو الدور الثاني بين ريال مدريد وبرشلونة

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رابطة الليجا تعلن عن موعد كلاسيكو الدور الثاني بين ريال مدريد وبرشلونة ليكون السبت الموافق الثاني من مارس.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية عن موعد مباراة كلاسيكو الدور الثاني في الدوري الإسباني بين كلًا من ريال مدريد وبرشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تيباس وكشف خلالها أن الموعد سيكون في السبت الأول من شهر مارس المقبل والموافق الثاني من الشهر.

وستقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة بتوقيت إسبانيا وفي العاصمة مدريد.

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ويأمل ريال مدريد أن يدخل تلك المباراة بفارق أقل بالنقاط مما هو عليه الوضع الحالي، حيث يحتل الفريق المركز الرابع وبفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة.

وتعرض النادي الملكي لهزيمة مذلة في لقاء الدور الأول الذي أقيم على ملعب كامب نو في غياب ليونيل ميسي، في مباراة انتهت بخمسة أهداف لهدف وحيد.

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جدير بالذكر أن فريق برشلونة يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة ويمتلك أقوى بواقع 53 هدف.

 

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