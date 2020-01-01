الكلاسيكو | راموس ضد بيكيه .. لمن تنحاز لغة الأرقام؟

لغة الأرقام تقول كلمتها

لا صوت في إسبانيا يعلو على صوت مباراة كلاسيكو الأرض، التي سيحتضنها ملعب "سانتياجو بيرنابيو" مساء اليوم، بين صاحب الأرض ريال مدريد وغريمه الأزلي برشلونة لحساب الأسبوع الـ26 للدوري الإسباني.

ورغم ما أثير في الأيام والساعات القليلة الماضية، عن احتمال غياب قائد دفاع برشلونة جيرار بيكيه عن الكلاسيكو، بداعي الإصابة التي ألمت به في مباراة نابولي الأخيرة في دوري الأبطال، إلا أنه بنسبة كبيرة سيكون ضمن التشكيلة الأساسية.

وفي هذا التقرير .. دعونا نستعرض معكم إحصائيات وأرقام كل من سيرخيو راموس وجيرار بيكيه .. وفي النهاية سنترك لكم الحكم لاختيار الأفضل قبل اللقاء المفصلي على لقب الليجا.

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ماذا قدم القائد الأندلسي؟

بالنسبة للقائد التاريخي للنادي الملكي، فقد سجل حضوره في 23 مباراة ضمن التشكيلة الأساسية لكتيبة الفرنسي زين الدين زيدان واستبدل مرة واحدة، منذ بداية موسم الدوري الإسباني، بإجمالي 2.040 دقيقة.

وافتك راموس الكرة باستخدام الانزلاق 22 مرة وفشل 13 مرة، وقام بعمل 37 اعتراض، منهم 5 بالجسد والباقي بقطع الكرة، غير أنه ارتكب 37 مخالفة، مقابل 19 تحصل عليهم.

ورغم أنه سجل 5 أهداف منهم 3 ركلات جزاء، إلا أنه تسبب في ركلة جزاء على فريقه، وتحصل كذلك على 7 بطاقات صفراء، دون أن يحصل على بطاقة حمراء.

في وجود راموس، حافظ الريال على نظافة شباكه في 11 مباراة، وفي باقي المباريات استقبلت الشباك 15 هدفًا، جميعهم من داخل منطقة الجزاء، بجانب ذلك، تعرض للمراوغة 12 مرة.

ماذا قدم المحارب الكاتالوني؟

أيضًا زوج المطربة شاكيرا، خاض 23 مباراة مع البلو جرانا في التشكيلة الأساسية على مستوى الليجا، واستبدال مرتين، بإجمالي دقائق 2.041 دقيقة.

ونجح في قطع الكرة باستخدام الانزلاق 15 مرة وفشل 7 مرات، غير أنهم قام بعمل 35 اعتراض ناجح، منهم 15 بالجسد والباقي بالتوقع وحُسن قراءة أفكار المنافسين.

واكتفى بيكيه بتسجيل هدف وحيد، وعلى مستوى البطاقات، فقد حصل على 10 باللون الأصفر، ومثل راموس، تجنب الحمراء في الدوري المحلي.

ومعه حافظ البرسا على نظافة شباكه في 4 مباريات فقط، وفي باقي المباريات اهتزت الشباك 27 مرة، منهم 23 هدفًا من داخل مربع العمليات وأربعة من خارجه، وبالنسبة للمراوغات، فقد ذاقها 7 مرات فقط.