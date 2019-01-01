الكلاسيكو - برشلونة يتفوق على ريال مدريد في ديسمبر

برشلونة يواجه ريال مدريد للمرة الـ 20 في كلاسيكو بشهر ديسمبر في الدوري الإسباني

يستضيف ملعب "كامب نو" كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 18 ديسمبر المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري الإسباني.

وتعد هذه هي المرة الـ 20 التي يلتقي فيها الفريقين في آخر شهور العام في الليجا الإسبانية، وتواجه الفريقان بهذا الشهر، في 11 مباراة في "كامب نو" فيما لعبا سويًا 8 مباريات فقط في "سانتياجو برنابيو" انتصر النادي الكتالوني في 9 مباريات وخسر 8 وحسم التعادل مواجهتين.

وكان أول كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في 22 ديسمبر عام 1935 والتي انتصر فيه ريال مدريد على مضيفه برشلونة بثلاثية نظيفة.

وفي الأول من ديسمبر 1940 انتصر برشلونة على ريال مدريد بهدف نظيف على أرضه، ورد البلانكوس النتيجة في ذات اليوم عام 1946 بالفوز 2-1 على ملعبه، فيما التقيا مجددًا في 4 ديسمبر 1960 وفاز الملكي خارج أرضه. بنتيجة 5-3.

وبعد 3 سنوات، 15 ديسمبر 1963، انتصر ريال مدريد على أرضه برباعية نظيفة ضد برشلونة، وفي 19 ديسمبر 1965 فاز برشلونة على المرينجي بنتيجة 3-1 في مدريد.

وتعادل الفريقان في 10 ديسمبر 1967 بهدف لكل منهما في مباراة على ملعب ريال مدريد.

وفي 28 ديسمبر 1969، خسر ريال مدريد بهدف نظيف على ملعب "كامب نو"، كما حقق البارسا الفوز مجددًا في ذات اليوم على ذات الملعب ولكن عام 1975 بنتيجة 2-1.

وعاد ريال مدريد لسكة الإنتصارات في ديسمبر بنتيجة 3-2 عام 1977، واستطاع برشلونة تحقيق الفوز مجددًا على الملكي في 20 ديسمبر 1981، وبعدها بأربعة أعوام، 30 ديسمبر 1984 فاز النادي الكتالوني 3-2، وكانت جميع هذه المباريات على ملعب "كامب نو".

وحينما لعب الفريقين في "سانتياجو برنابيو" في 7 ديسمبر 1996، انتصر الملكي بهدفين دون رد في آخر كلاسيكو في ديسمبر بنهاية القرن العشرين.

واستطاع ريال مدريد الفوز في 6 ديسمبر 2003 في "كامب نو بنتيجة 2-1 ثم كرر الفوز في 23 ديسمبر 2007 على ذات الملعب بنتيجة 1-0.

وفي 13 ديسمبر 2008، انتصر البارسا بهدفين لهدف في "كامب نو" وهو الكلاسيكو الأول الذي سجل فيه ليونيل ميسي بهذا الشهر.

وفي 10 ديسمبر 2011، على ملعب "سانتياجو برنابيو" والتي انتصر فيها برشلونة بنتيجة 3-1 وسجل فيها كريم بنزيما أسرع هدف في تاريخ الكلاسيكو في أول دقائق المباراة.

وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين في كامب نو بنهاية العام يوم 3 ديسمبر 2016 وانتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما ولكن بعد عام واحد فقط وفي كلاسيكو بأرض "سانتياجو برنابيو" انتفض برشلونة وانتصر بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز في 2017 أصبح برشلونة متفوقًا على ريال مدريد في مواجهات ديسمبر عبر التاريخ، فهل ينجح الملكي في معادلة الكفة أن تستمر سيطرة البلوجرانا؟