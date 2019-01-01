تيباس يهدد باللجوء للقانون اعتراضًا على موعد الكلاسيكو

ما سر رفض رابطة الليجا موعد الكلاسيكو؟

اعترضت رابطة أندية الدوري الإسباني على قرار الاتحاد بتحديد موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ليكون يوم 18 ديسمبر المقبل.

وكان من المقرر خوض الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الجاري إلا أنّ المظاهرات في إقليم كتالونيا أدت إلى تأجيله إلى نهاية العام.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، في بيان رسمي: "الليجا لا تتفق مع لجنة المسابقات فيما يتعلق بموعد الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر رغم الاتفاق مع برشلونة وريال مدريد على ذلك".

وتابع: "سوف نقوم بدراسة كل المستندات والأسباب التي أدت لتحديد هذا اليوم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اعتراضًا على قرار لجنة المسابقات".

وكان تيباس قد رفض خوض اللقاء يوم 18 ديسمبر وذلك لتعارضه مع مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا.

جدير بالذكر أنّ رابطة الليجا طلبت في البداية نقل الكلاسيكو إلى سانتياجو برنابيو بدلًا من خوضه في كامب نو دون محاولة التأجيل.