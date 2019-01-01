الكلاسيكو بدون موعد محدد من جديد

الاتحاد الإسباني ينتظر رد ريال مدريد وبرشلونة من أجل تحديد الموعد الرسمي للكلاسيكو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذكرت عدة مصادر صحفية إسبانية أن الكلاسيكو يظل بدون موعد حتى الآن، وذلك بعدما رفضت رابطة الليجا الإسبانية إقامته في الثامن عشر من ديسمبر المقبل، لتزامن هذا الموعد مع مباريات كأس ملك إسبانيا.

ووفقًا لما ذكرته كادينا كوبي فإن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم أرسلت إلى ريال مدريد وبرشلونة من جديد من أجل معرفة موقفهما بشأن الموعد الجديد للكلاسيكو.

وأشارت كادينا أن هذا القرار يأتي عقب تلقي اللجنة اقتراحًا جديدًا من رابطة الدوري الإسباني من أجل إقامة المباراة في الرابع من ديسمبر.

ومن المنتظر أن يكون رد ريال مدريد وبرشلونة على هذا الاقتراح غدًا الثلاثاء من أجل تحديد اعتماد هذا الموعد بشكل رسمي من عدمه.

راموس: نحن مع زيدان حتى الموت

وتم تأجيل مواجهة ريال مدريد وبرشلونة والتي كان من المقرر أن تقام في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري بسبب الأحداث السياسية في أقليم كتالونيا وعدم استقرار الحالة الأمنية في محيط كامب نو.