الكلاسيكو النسائي .. سيدات الاتحاد تقتلن الشباب في اللحظات الأخيرة

الفريقان يتساويان في النقاط برصيد خمس لكل منهما

حسم التعادل الإيجابي كلاسيكو الكرة النسائية بين الاتحاد والشباب بهدفين لكل منهما، على ملعب صالة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

العميد افتتح التهديف أولًا بهدف آية المجالي في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، وقبل نهاية الشوط نفسه، أدركت منه طارق التعادل لليوث.

وفي الشوط الثاني، تقدم الشباب بهدفه الثاني عن طريق داليا أبو لبن، لكن في اللحظات الأخيرة من اللقاء، خطفت ديكي لاهزوم التعادل للنمور.

التعادل رفع رصيد كلا الفريقين للنقطة الخامسة، محتلين المركزين الرابع والخامس في جدول الترتيب، لكن الشباب يتفوق بفارق الأهداف.