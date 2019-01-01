الكلاسيكو السعودي الآسيوي - انتصار أول للوشيسكو وعقدة برانكو مستمرة

المدربان خاضا أول اختبار حقيقي مع الزعيم والراقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استهل الهلال والأهلي السعوديان موسمهما الكروي بكلاسيكو آسيوي، حقق به الزعيم الفوز برباعية مقابل هدفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

رباعية الزعيم سجلها بافيتيمبي جوميس "ثلاثة أهداف" وعبد الله الحافظ، أما ثنائية الراقي فأحرزها عمر السومة ودجانيني تفاريس. (طالع تقرير المباراة)

كلاسيكو الليلة كان الاختبار الأول للروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للأزرق، وكذلك للكرواتي برانكو؛ المدير الفني للفريق الجداوي، بعدما خاضا مع الفريقين عدة مباريات ودية خلال معسكر الإعداد.

هذا أول كلاسيكو سعودي يخوضانه، لكن كلاهما واجه الخصم من قبل عدة مرات، ونجح لوشيسكو الليلة في تحقيق أول فوز له على الأهلي في دور الـ16 بالبطولة الآسيوية، حيث واجهه في عام 2013، عندما كان مدربًا للجيش القطري..

وقتها تعادل المدرب الروماني مع فريقه القطري أمام الراقي بهدف لكل منهما ذهابًا، وفي الإياب هُزم بثنائية نظيفة، ليودع البطولة.

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أما برانكو فعقدته أمام الهلال مستمرة، حيث التقى به أربع مرات من قبل مع بيرسبوليس الإيراني، ولم ينجح سوى في تحقيق فوز وحيد..

المباراة الأولى كانت في عام 2015 بدور الـ16، وفاز على الزعيم آنذاك بهدف وحيد ثم خسر في العودة بثلاثية نظيفة.

وفي عام 2017 بنصف النهائي، التقى برانكو بالموج الأزرق مرة ثالثة، ليخسر ذهابًا برباعية نظيفة، وتعادل في الإياب بثنائية لكل منهما.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يُقام في 13 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود.