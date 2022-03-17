الكعك يغزو مقر ريال مدريد بسبب رهان فاسكيز على الريمونتادا!

يتفاءل لاعبو ريال مدريد بنوع من الكعك "التشيز كيك" الذي يقدمه أحد أشهر طهاة هذا النوع من الحلويات في إسبانيا، والذي يدعى أليكس كوردوبيس.



في بعض الأحيان تضطر إلى الانضمام إلى لائحة طويلة من قوائم الانتظار كي تحصل على فرصة تناول كعكة من طهي كوردوبيس، ولكن كيف نشأت العلاقة مع لاعبي ريال مدريد؟.



العلاقة أن نوعًا من الكعك الذي يصنعه كوردوبيس يبدو مفضلًا من باب التفاؤل بالنسبة لغرفة ملابس ريال مدريد، إذ يتيمن به لاعبو الميرنجي عقب كل انتصار.



50 كعكة مقابل إقصاء باريس سان جيرمان

وهذا ما حدث عقب مباارة باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي عاد فيها الميرنجي بالنتيجة وقلب الطاولة على رفاق ليونيل ميسي ونجح في الوصول إلى ربع نهائي بطولته المفضلة.



فبعد تحقيق الانتصار على باريس سان جيرمان 3-1، كان الموعد المتفق عليه بين لاعبي ريال مدريد وكوردوبيس في "فالديبيباس"، والذي أسفر عن تناولهم لنحو 50 كعكة من النوع المفضل لهم خصيصًا، والذي بات زائرا ذا فأل حسن بالنسبة للاعبي ريال مدريد عقب كل انتصار.



أكثر اللاعبين ارتباطًا بذلك الكعك من أليكس كوردوبيس بين لاعبي الجيل الحالي لريال مدريد هو لوكاس فاسكيز وهو الذي قاد رهان الكعك هذه المرة، بينما يعد ألفارو أربيلوا هو أول من أدخل ذلك التقليد إلى غرفة ملابس ريال مدريد، وبالتأكيد يشكره لاعبو الميرنجي على اللذة التي منحها إياهم بهذا الاقتراح الشهيّ.

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