الكشف عن موقف الكاف من تطبيق تقنية الفيديو في أمم إفريقيا بمصر

مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية العام الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن نية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تجاه تطبيق تقنية حكم الفيديو في كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

وحصلت مصر على تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحبها من الكاميرون، ومنافسة كلًا من بلاد الفراعنة وجنوب إفريقيا للفوز بحق الاستضافة.

ووفقًا لتصريحات مصدر من الكاف لموقع "فيلجول"، أن الاتحاد الإفريقي سيقوم بتطبيق تقنية حكم الفيديو في مباريات كأس الأمم الإفريقية منذ أول مباراة.

وكان الاتحاد الإفريقي "كاف" قد طبق التقنية في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي الذي فاز بالبطولة وقتها الفريق التونسي.

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وتنطلق بطولة كأس الأمم يوم 21 يونيو المقبل في مصر، باستضافة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.