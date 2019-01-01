الكشف عن موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

صلاح قوة كبيرة لمنتخب مصر في أمم إفريقيا المقبلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حدد الجهاز الإداري لمنتخب مصر موعد انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لمعسكر الفراعنة استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 21 يونيو المقبل في مصر، حتى يوم 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وينضم محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر يوم 8 يونيو المقبل، على الرغم من انطلاقه يوم يوم 6 من نفس الشهر استعدادًا للمشاركة في المنافسات.

ويخوض صلاح نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، يوم 1 يونيو حيث يطلب الحصول على 5 أيام إجازة قبل الانضمام للمنتخب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كلًا من تنزانيا وغينيا، وديًا، يومي 13 و 16 يونيو المقبل، استعدادًا لمنافسات البطولة بعدها بأيام.

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ويأتي منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى بجانب كلًا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.