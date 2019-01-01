الكشف عن ملامح اختيارات البدري لأعضاء جهاز منتخب مصر

البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن ملامح تشكيل حسام البدري للجهاز الفني لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة لقيادة الفراعنة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن منذ أيام التعاقد مع حسام البدري ليكون مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأحد، أن محمد بركات نجم الأهلي السابق اقترب من تولي منصب مدير المنتخب.

وأشارت التقارير أن طارق مصطفى نجم الزمالك السابق يقترب من تولي مهمة المدرب العام للمنتخب في جهاز حسام البدري.

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ويقترب كلًا من أحمد أيوب وسيد معوض من التواجد كمدربين مساعدين في المنتخب بالإضافة إلى تواجد أيمن طاهر كمدرب لحراس المنتخب.

ويجتمع البدري في الوقت الحالي بأعضاء جهازه الفني من أجل وضع الخطة التي سيسيروا عليها خلال الفترة المقبلة في قيادة منتخب مصر.