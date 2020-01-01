الكشف عن نتيجة مسحة كورونا للبرازيلي مايكون

مايكون يتجهز للمشاركة في ديربي الرياض

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن نتيجة المسحة الطبية للبرازيلي مايكون بيريرا مدافع النصر الذي أجراها عقب وصوله إلى المملكة العربية السعودية.

وكان النصر قد توصل إلى اتفاق مع نظيره جالطة سراي التركي من أجل استمرار مايكون رفقة العالمي بعد عدم احتياج النادي التركي لخدماته.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن مايكون خضع لمسحة طبية جديدة الخاصة بكورونا وجاءت النتيجة سلبية.

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مايكون خضع لمسحة أولى عقب وصوله من تركيا من أجل التأكد من سلامته بعدم إصابته بفيروس كورونا من أجل الانضمام لتدريبات فريقه.

وكان النادي التركي أعلن تفاصيل الاتفاق المادي الذي وصل إلى مليون و430 ألف دولار من أجل شراء عقد مايكون من قبل نادي النصر.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الهلال، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن الجولة الـ23.