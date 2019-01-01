الكشف عن موقف كينو من مباراة الزمالك
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كينو
عبده الليثي فيسبوك تويتر
كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن البرازيلي كينو سيعود للتشكيل الأساسي لفريق بيراميدز، في المباراة المقبلة أمام الزمالك.
ويواجه بيراميدز نظيره الزمالك، الخميس المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مباراة بين المركزين الأول والثاني.
وكان كينو قد غاب عن مواجهة بيراميدز الأخيرة أمام الإنتاج الحربي، بسبب الإصابة بشد عضلي قبل اللقاء مباشرة.
ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن كينو سيتواجد ضمن التشكيل الأساسي لبيراميدز أمام الزمالك الأسبوع المقبل في الدوري المصري.
ويسعى الزمالك للفوز بالمباراة لتوسيع الفارق مع وصيفه، وتعزيز صدارته للدوري والاتجاه نحو اللقب الغائب عنه منذ سنوات.
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وكان تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، قد أعلن في وقت سابق، أن هناك لاعبًا سيكون مفاجأة اللقاء أمام الزمالك.