الكشف عن موقف جانج هيون سو مع الهلال أمام الشباب

الهلال يفقد هيون سو أمام الشباب

أعلن نادي الهلال، اليوم الإثنين، عن مدى تأثير إصابة الكوري الجنوبي جانج هيون سو مدافع الفريق بعد التعرض لها في لقاء فريقه أمام الاتحاد.

وتعادل الهلال مع نظيره الاتحاد، ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف لكل فريق في لقاء أكثر من رائع.

وأعلن الهلال طبيعة الإصابة الذي تعرض لها جانج هيون سو خلال مواجهة الاتحاد على مستوى مفصل القدم، وسيغيب عن لقاء الشباب بشكل أكيد.

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وأشار الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن إصابة ستغيبه لفترة سيتم تحديدها خلال اليومين المقبلين.

وأيضًا بالنسبة لسالم الدوسري، خضع اللاعب لفحص في عيادة النادي اليوم الإثنين من أجل الاطمئنان على إصابته في مفصل القدم أيضًا.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الشباب، ضمن الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس المقبل على استاد الملك فهد الدولي.