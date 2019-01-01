الكشف عن موقف اتحاد الكرة المصري تجاه حسام البدري

منتخب مصر يمر بمرحلة تراجع مستوى كبيرة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن موقف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تجاه حسام البدري مدرب منتخب مصر.

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام نظيره جزر القمر في ثاني مباريات الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، ومواصلة إهدار النقاط.

وكان منتخب مصر قد فقد نقطتين أيضًا أمام كينيا في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت في ستاد برج العرب بالإسكندرية وسط صدمة جماهيرية من أداء الفراعنة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الإثنين، أن اتحاد الكرة سيبقي على حسام البدري مدربًا لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة دون المساس بالجهاز الفني.

وأشارت الصحيفة أن الاتحاد يعرف بأن المنتخب يمر بمرحلة بها أزمات كثيرة ويجب الصبر على اللاعبين والجهاز وسيتحسن الأداء خلال الفترة المقبلة.

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وأضافت الصحيفة أن البدري مستمرًا وأنه تولى المهمة منذ وقت قصير للغاية ولا يجب محاسبته فقط على مباراتي كينيا وجزر القمر.

واشتكى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر من توقف الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الأخيرة، قبل كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عامًا.