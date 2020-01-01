الكشف عن موقف إصابة دي سوزا وموعد عودته للمشاركة مع أهلي جدة

الأهلي يسعى للمنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي بعد رحيل جروس

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موقف البرازيلي جوزيف دي سوزا من التواجد مع أهلي جدة خلال الفترة المقبلة.

وكان سوزا غائبًا عن الأهلي خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة الذي تعرض لها وأبعدته عن تشكيل الراقي خلال المباريات الماضية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن دي سوزا أصبح جاهزًا للمشاركة في مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت التقارير إلى مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق الجماعية واجتيازه لاختبار طبي خضع له قبل المران ليعلن جاهزيته للظهور في مباراة الراقي المقبلة.

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وأكدت الصحيفة أن قرار عودة سوزا لتشكيل الأهلي يعود إلى مازن بهكلي المدير الفني المؤقت للأهلي والذي تولى تدريب الراقي بعد رحيل جروس.

وواصل ديجانيني تفاريس الغياب عن الأهلي في التدريبات بسبب تواجده في بلاده للاطمئنان على والدته بعد تعرضها لوعكة صحية.