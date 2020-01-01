الكشف عن موقف إبراهيموفيتش من بدء صدام ميلان وسامبدوريا

بيولي يستقر على تشكيلة ميلان الأساسية في مواجهة اليوم

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية عن موقف الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش من بدء أولى مباريات ميلان في 2020 ضد سامبدوريا، المقرر لها اليوم الإثنين على ملعب "سان سيرو" لحساب الأسبوع الـ18 للسيري آ.

وعاد السلطان إلى بيته القديم في معقل شياطين الروسونيري مع أول ساعات العام الجديد، بموجب قانون بوسمان بعد انتهاء عقده مع ناديه الأمريكي السابق لوس أنجلوس جالاكسي.

وأنهى زعيم الأندية الإيطالية على المستوى القاري النصف الأول، بفضيحة من العيار الثقيل، بالسقوط في "بيرجامو" بخماسية مذلة على يد أتالانتا، غير أن الفريق لم يُسجل ولو هدف يتيم في آخر مباراتين قبل عطلة عيد الميلاد.

ولهذا السبب بالذات جاء إبرا إلى ميلان، على أمل انتشاله من براثن الضياع، بعد تقهقره في جدول ترتيب أندية جنة كرة القدم إلى المركز الثاني عشر.

مع ذلك، تُفيد التقارير الواردة من داخل النادي، أن مدرب الفريق ستيفانو بيولي استقر على إجلاس زلاتان على مقاعد البدلاء في مواجهة سامبدوريا، على أن يبدأ بالمهاجم كريستوف بيونتيك وبجانبه الثنائي سوسو وهاكن كالهانجولو في الهجوم.

وووفقا للتقارير، فإن بيولي سيعتمد على أسلوب 4-3-3، بتشكيل أساسي مكون من جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع ديفيد كالابريا، ماتيو موساشيو، أليسيو رومانيولي وثيو هيرنانديز، وفي الوسط رادي كرونيتش، إسماعيل بن ناصر وجياكومو بونافنتورا بجانب ثلاثي الهجوم.

وسبق للسلطان أن خاض تجربة مع ميلان في الفترة بين عامي 2010 و2012، قاد خلالها الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي موسم 2010-2011، قبل أن يحط الرحال إلى باريس سان جيرمان وفي سجله 56 هدفًا من مشاركته في 85 مباراة.