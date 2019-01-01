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الكشف عن موعد قيد نواف العابد في قائمة الهلال

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أكد في تصريحات صحفية أن قيد العابد سيتم في الساعات الأولى من اليوم الأول لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف فهد المفرج مدير عام فريق الهلال لكرة القدم، عن موقف اللاعب نواف العابد، من القيد مع الزعيم خلال الفترة المقبلة.

المفرج أكد في تصريحات صحفية أن قيد العابد سيتم في الساعات الأولى من اليوم الأول لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صحيفة "الاقتصادية" نقلت تصريحات المفرج التي قال فيها : موقف محسوم بشكل نهائي، سنعيد قيده كلاعب محترف في كشوفات النادي.

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وأوضح المفرج أن اللاعب سيتم قيده يوم السابع يناير، وسيكون ضمن القائمة المشاركة في مباراة الرائد في الجولة الـ 11 في الشهر الحالي.

يُذكر أن العديد من التقارير قد توقعت رحيل العابد عن صفوف الهلال خلال الفترة المقبلة إلا أن مسؤولي الفريق تمسكوا ببقاء اللاعب.

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