الكشف عن موعد عودة محمد صلاح من الإصابة

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن إصابة محمد صلاح نجم ليفربول لن تتسبب في غيابه لفترة طويلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن إصابة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لن تكون طويلة الأمد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" والتي أكدت أن النجم المصري سيعود قريبًا ويكون جاهزًا للمشاركة رفقة الريدز.

وذكرت الصحيفة أن أطباء الفريق بعدما أخضعوا صلاح لعدة فحوصات في الساعات الماضية يروا أن موعد عودته قد يتزامن مع نهاية فترة التوقف الحالية.

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وكان صلاح قد تعرض للإصابة في مباراة ليفربول مساء يوم السبت أمام نظيره ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي عقب تدخل من اللاعب حمزة تشودري في نهاية اللقاء.

وقام المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بتغيير محمد صلاح مع نهاية المباراة ودفع بالإنجليزي آدم لالانا بديلًا له.

جدير بالذكر أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر كان قد أعلن قائمة الفريق الخاصة بتوقف أكتوبر الدولي ولم يتواجد فيها محمد صلاح من قبل الإصابة.