الكشف عن موعد عودة كاريلو لتدريبات الهلال

كاريلو يعود لتدريبات الهلال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، عن موعد عودة البيروفي أندريه كاريلو لاعب الزعيم، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وكان أندريه كاريلو قد وقع عقود انتقاله للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بشكل نهائي عقب قضاء موسم على سبيل الإعارة.

ويصل البيروفي كاريلو، لاعب الهلال السعودي، إلى الرياض مساء اليوم، استعدادًا للانضمام لتدريبات الزعيم لاستئناف مباريات الدوري.

وينضم اللاعب لتدريبات الهلال بداية من الغد، استعدادًا لمباراة الفيحاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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ويسعى رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، لتحقيق نتيجة إيجابية والحصول على الثلاثة نقاط أمام الفيحاء.