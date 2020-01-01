الكشف عن موعد عودة فرجاني ساسي من تونس

ساسي من أهم العناصر الأساسية في الزمالك خلال الموسمين الأخيرين

أبلغ التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك، إدارة النادي بموعد عودته إلى القاهرة قادمًا من تونس بعد تخلفه عن البعثة.

وكان ساسي قد حصل على إذن بالتواجد في تونس عقب لقاء الترجي التونسي، على أن يعود لتدريبات الفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندري.

ويعود التونسي ساسي إلى تدريبات الزمالك، غدًا الثلاثاء، إلى تدريبات الفريق عقب الحصول على راحة قضاها مع عائلته في تونس.

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ونجح الزمالك في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصاء الترجي التونسي بمجموع اللقائين 3-2 بالفوز في القاهرة والهزيمة في تونس بهدف دون رد.

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واستعاد ساسي جزءًا كبيرًا من مستواه خلال المباريات الأخيرة، خاصًة بعد تحقيق لقبي السوبر الإفريقي والمصري على الترجي التونسي والأهلي ومن ثم التأهل في دوري الأبطال.