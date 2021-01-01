الكشف عن موعد عودة ديوجو جوتا لليفربول

صحفي إنجليزي يكشف موعد عودة ديوجو جوتا لصفوف ليفربول.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن موعد عودة النجم البرتغالي ديوجو جوتا لصفوف ليفربول بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

جاء هذا بحسب ما ذكر جيمس بيريس الصحفي في "ذا أتلتيك"، حيث أكد أن اللاعب سيظهر مع الفريق في الشهر المقبل.

وأوضح بيريس أن اللاعب سيكون جاهزًا في بدايات الشهر القادم من أجل العودة للمشاركة مع الفريق في المباريات من جديد.

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وكان جوتا قد تعرض لإصابة قوية في الركبة في مطلع شهر ديسمبر الماضي، خلال لقاء الفريق أمام ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا.

وأكد يورجن كلوب أن غياب اللاعب سيكون لفترة بين شهر ونصف وشهرين، وهو ما يتوافق مع الموعد المعلن.

ويعد جوتا ضمن أهم عناصر فريق ليفربول في الموسم الجاري، وقدم مستويات طيبة للغاية منذ انضمامه من صفوف وولفرهامبتون.

جدير بالذكر أن جوتا كان قد شارك مع ليفربول في 17 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم تسعة أهداف في كل البطولات.