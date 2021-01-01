الكشف عن موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

أزمة كبيرة لكهربا في الأهلي خلال الفترة الأخيرة

كشفت الإعلامي المصري أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مصير محمود عبدالمنعم كهربا لاعب القلعة الحمراء من الإيقاف في الوقت الحالي وموعد عودته.

كان الأهلي قد أصدر قرارًا بإيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لمدة شهرًا، وغرامة 200 ألف جنيه بسبب بعض التصرفات الغير لائقة خلال الفترة الأخيرة لم يقبلها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

كهربا قام بالتحدث مع موسيماني بشكل غير لائق عقب لقاء الأهلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، تم عقابه بعدها من مجلس الإدارة.

وقال شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخر كلام كهربا ينضم لتدريبات الأهلي الجماعية بعد مباراة المريخ في السودان، يعني بعد نهاية العقوبة".

وبذلك يستعد كهربا للعودة لتدريبات الأهلي، ولكن من الواضح أنه ليس من السهل أن يتواجد في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة سوى بصعوبة.

ويسعى الأهلي عقب التوقف الدولي في حسم تأهله إلى الدور المقبل من منافسات دوري أبطال إفريقيا من أجل الدفاع عن لقبه وتحقيقه للمرة العاشرة.