الكشف عن موعد تخلص مانشستر يونايتد من صداع مستقبل راشفورد

اقترب موعد إعلان تجديد الولاء

أفادت تقارير صحافية بريطانية، أن المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد، في طريقه لغلق صفقة مستقبل المهاجم اليافع ماركوس راشفورد، بعد فترة طويلة من المفاوضات حول البنود الشخصية في عقده الجديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن المدرب النرويجي أوليه جونار سولشاير ينتظر سماع أنباء جيدة قبل بدء معسكر الاستعداد للموسم الجديد، في إشارة واضحة إلى أن المفاوضات بين المسؤول البارز ووكيل أعمال صاحب الـ23 عامًا تسير على ما يرام.

وقال المصدر، إن راشفورد وافق بالفعل على تمديد عقده مع الشياطين الحمر براتب مُحسّن يُقدر بنحو 200.000 جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، أي حوالي أكثر من ضعف راتبه الحالي.

ووصف التقرير الإنجليزي اتفاق النادي مع مهاجمه المحلي –ابن المدينة-، بوقود شرارة ثورة الشباب التي يقوم بها النادي، التي بدأت بضم الموهوب الويلزي دانييل جيمس، وتبعه آرون بيساكا مقابل 50 مليون بعملة المملكة المتحدة.

ولفت المصدر، إلى أن راشفورد سيخوض جولة الاستعداد للموسم الجديد، والتي ستشمل أستراليا، سنغافورة والصين، ومعنوياته في عنان السماء، على اعتبار أنه سيكون قد جدد ولاءه مع الشياطين الحمر لتوه.

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وفي الختام، أوضحت الصحيفة أن عملاق البريميرليج سيواصل تدعيم صفوفه بصفقات تندرج تحت مُسمى "صفقات للمستقبل"، باستثناء ما يجري الآن مع مدافع ليستر سيتي هاري ماجوير.

وبحسب التقرير، فإن أسماء الشباب الأخرى المستهدفة تنحصر بين لاعب سبورتنج البرتغالي فرناندز وبدرجة أقل لاعب نيوكاسل لونجستاف، الذي خطف الأضواء بظهوره اللافت في نهاية الموسم الأخير، ما يعني أن سولشاشير ما زال يُخطط لثلاث صفقات أو اثنين على أقل تقدير لإعادة بناء الفريق الموسم المُقبل.