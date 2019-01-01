الكشف عن موعد أول صفقات ريال مدريد من البريميرليج

لليوم الثاني على التوالي.. أكدت مصادر إسبانية تحظى بمصداقية جيدة، أن إدارة ريال مدريد بصدد إعلان أولى الصفقات المحتملة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وثاني صفقاته الصيفية بعد التوقيع مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو في وقت سابق.

وعكس ما تردد عن اقتراب الميرينجي من ضم مهاجم آينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش وجناح تشيلسي إدين هازارد، قال أحد ضيوف برنامج "الشيرينجيتو"، إن الصفقة التي تطبخ على نار هادئة، هي صفقة متوسط ميدان توتنهام كريستيان إريكسن.

وجاء تأكيد البرنامج الأشهر في إسبانيا، بالتزامن مع أنباء أخرى تُشير إلى أن عملية انتقال الدولي الدنماركي من أحدث ملعب في العالم إلى قلعة "سانتياجو بيرنابيو"، باتت مسألة وقت، على اعتبار أن وكيل أعمال اللاعب اتفق مع الإدارة المدريدية على كافة البنود الشخصية في عقده، فقط يتبقى اتفاق كلا الناديين على رسوم التحويل.

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وتفيد التقارير أن رئيس السبيرس دانيال ليفي لن يبالغ في شروطه المادية هذه المرة، وذلك لتفادي رحيل اللاعب بدون مقابل بعد انتهاء عقده منتصف الموسم المقبل، خاصة بعد فشل كل محاولات إقناعه هو ووكيله بتجديد عقده براتب مضاعف لراتبه الحالي، الذي لا يزيد عن 3.5 مليون في الموسم.

وبحسب ما ذكره ضيف البرنامج، فسوف يتقدم ريال مدريد بعرض رسمي لضم إريكسن بعد مباراة نهائي دوري الأبطال، مشيرا إلى أن رئيس الميرينجي فلورنتينو بيريز، يفضل تأجيل المفاوضات في الوقت الراهن، من مبدأ احترام الغير، نظرا لانشغال وتركيز نظيره في توتنهام بالنهائي الأوروبي.

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم لاعب أياكس السابق بريال مدريد، ففي الصيف الماضي، قيل إن الريال قام بمحاولة جريئة لضمه، إلا أنها باءت بالفشل لمغالاة الإدارة اللندنية في الشروط المادية، وبحسب ما تردد آنذاك، اشترط دانيال ليفي الحصول على 150 مليون إسترليني، نظير الاستغناء عن إريكسن، لكن مع اقتراب عقده من الانتهاء، قد يضطر للتنازل عن شروطه الصعبة.