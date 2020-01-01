الكشف عن منصب سامي الجابر المحتمل في نيوكاسل

السعودية تقترب من شراء نيوكاسل يونايتد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن منصب سامي الجابر أسطورة الهلال والمنتخب السعودي المحتمل في نادي نيوكاسل يونايتد.

الجابر يعد من أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة السعودية، قد يتواجد في منصب حال نجاح شراء صندوق الاستثمارات السعودية لنادي نيوكاسل يونايتد.

ووفقًا لما نشره موقع "برمنجهام ميل"، اليوم الخميس، أن سامي الجابر قد يكون له منصبًا إداريًا في حال نجاح الصفقة.

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وكان الجابر قد تولى من قبل رئاسة الهلال السعودي وحقق نجاحات كبيرة في التعاقد مع الصفقات القوية قبل الرحيل المفاجئ وقتها.

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منافسة قوية على شراء نيوكاسل يونايتد، حيث اقترب بالفعل الجانب السعودي من شراء الماكابايس وتواجد عربي جديد في أندية إنجلترا.

ومن المفترض حسب التقارير أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين، ما يقرب من 300 مليون يورو.