الكشف عن مصير جوائز الشهر في الدوري السعودي

حسم مصير الجوائز الشهرية في الدوري السعودي

كشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، مصير جوائز الرابطة الشهرية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان عقب استئنافه.

وسيتم استئناف مباريات الدوري السعودي للمحترفين، أغسطس المقبل، بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة أنها ستعيد جوائز الرابطة الشهرية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب عودة المنافسات.

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وتم توزيع الجوائز على النحو التالي أن مباريات الجولتين 21 و 22 التي أقيمت مارس الماضي مع الجولة الأولى عقب الاستئناف "23".

وسيتم الكشف بعد ذلك عن جائزة شهر أغسطس للجولات المتبقية من الجولة 24 حتى الجولة 30، أي بعد انتهاء البطولة.

وتضم الجوائز الشهرية للرابطة لأفضل مدرب وأفضل لاعب وأفضل حارس، وجائزة مبلغ 50 ألف ريال لكل فائز، مع ثبات المعايير التي تم تحديدها من قبل.