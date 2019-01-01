الكشف عن مصير برانكو مع أهلي جدة بعد الخروج الآسيوي

الأهلي ودع أبطال آسيا أمام الهلال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن حقيقة نية أهلي جدة في رحيل الكرواتي برانكو عن تدريب الفريق.

وكان الأهلي قد ودع منافسات دوري أبطال آسيا من دور ثمن النهائي أمام الهلال مؤخرًا، مما أثار الشكوك حول مستقبل المدرب الكرواتي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن ليس هناك أي نية عند إدارة الأهلي في إقالة برانكو بعد الخروج الآسيوي.

وأكد مصدر من الأهلي للصحيفة أن المدير الفني مستمر مع الراقي حتى نهاية عقده وهناك ثقة كبيرة في قدراته من جهة إدارة النادي.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة من الهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفي الإياب لم يكفيه الفوز بهدف واحد للصعود.