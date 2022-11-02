الكشف عن مصير إلغاء الهبوط من دوري روشن

هل يتم إلغاء الهبوط في دوري المحترفين؟

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن حقيقة ما يتردد خلال الأيام الماضية، حول إمكانية إلغاء الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، من دوري روشن للمحترفين 2023-2024.

وكان اتحاد الكرة السعودي قد أعلن منذ شهور عن زيادة عدد الأندية في دوري روشن للمحترفين الموسم المقبل 2023-2024، ولكن سيكون هناك هبوط لفريقين موسم 2022-2023.

الفراج قال عبر برنامجه "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن: "مصدر لأكشن الهبوط إلى الأولى لن يُلغى من دوري روشن حتى دوري 2025".

وانتشرت بعض الأخبار التي تؤكد على أن هناك اتجاه لإلغاء الهبوط في دوري روشن الموسم الحالي 2022-2023، من أجل زيادة عدد الأندية بداية من الموسم المقبل.

وانتشرت تلك الأخبار غير الصحيحة، على الرغم من أن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أكد من قبل على أنه لا توجد نية لإلغاء الهبوط.