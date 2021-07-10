الكشف عن قيمة صفقة كورونادو، وبُشرى خير بشأن "الكفاءة المالية"

الصفقة الكبرى للعميد

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن القيمة الإجمالية الحقيقية لتعاقد الاتحاد مع نجم الشارقة "إيجور كورونادو" الذي أعلن عنه رسميًا يوم أمس من جانب الناديين، كما زفت صحيفة الرياضية بشرى خير لجمهور الذهب حول تطورات موقف العميد من الكفاءة المالية.

الاتحاد لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية في أبريل الماضي لعدم تسديده ديونه البالغة 140 مليون ريال سعودي تقريبًا، شأنه شأن العديد من الأندية وأبرزها الهلال والنصر والأهلي والشباب، وإن كان الزعيم قد حصل عليها فيما بعد عقب تسديده ديونه البالغة 24 مليون ريال.

ما هي قيمة صفقة كورونادو الإجمالية؟

مصادر صحفية إماراتية كانت قد زعمت أن الاتحاد دفع 12 مليون يورو للشارقة للحصول على بطاقة اللاعب صاحب الـ28 عامًا، لكن صحيفة الاقتصادية السعودية أكدت أن القيمة الإجمالية لم تصل لذلك الرقم.

الصحيفة أوضحت أن القيمة الإجمالية لصفقة كورونادو بلغت 10 ملايين دولار، بما يتضمن ذلك ثمن اللاعب الذي دُفع إلى الشارقة ورواتبه على مدى عقده الذي يُقال أنه يمتد لعامين مع إمكانية التجديد لعام ثالث.

🎥| رسالة النمر الجديد كورنادو لجمهور الذهب pic.twitter.com/Vq4c3hKuTl — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 9, 2021

كورونادو كان قد وجه رسالة إلى جماهير العميد يوم أمس السبت أكد خلالها على سعادته بالانضمام للفريق، ومن المتوقع وصوله إلى جدة خلال الأيام القليلة القادمة.

الاتحاد يقترب من الحصول على شهادة الكفاءة المالية

صحيفة الرياضية أوضحت أن مساعي إدارة أنمار الحائلي لتسديد ديون الاتحاد والحصول على شهادة الكفاءة المالية باتت قريبة جدًا من النجاح.

وأضافت أن الاتحاد سيُسدد الدفعة الأخيرة من مستحقات شركة مزايا، والبالغة 250 ألف ريال سعودي فقط، بعد تسديدها 17 مليون ريال في وقت سابق.

ونجحت اللجنة الخاصة بحل القضايا المالية وتوفير متطلبات الكفاءة المالية في إنهاء عدد من الملفات العالقة، سواء بتسديد المستحقات المطلوبة أو الوصول إلى تسويات مالية، وقد باتت قريبة من تسوية مطالبات عدد من الأندية مثل الفيصلي والقادسية والاتفاق وهجر، وكذلك تسديد رواتب اللاعبين والموظفين في النادي.

يُشار إلى أن الاتحاد أمام فرصه حتى الـ21 من أغسطس القادم لتسديد ديونه وتقديم المستندات الدالة على ذلك للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

من أين لك هذا؟ سؤال يثير الجدل حول الاتحاد

بات الاتحاد حديث الإعلام والسوشيال ميديا في السعودية بعد الأخبار عن اقترابه من تسديد ديونه والحصول على شهادة الكفاءة المالية، وعقب التعاقد مع إيجور كورونادو، إذ يُحاول الجميع الإجابة على السؤال الذي يفرض نفسه .. من أين لك هذا؟

الإعلامي عبد العزيز المريسل يوم أمس طرح نفس السؤال خلال تواجده في برنامج الحصاد الرياضي، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث عن وجود داعم جديد أو عقود رعاية ضخمة نجحت الإدارة في إبرامها لصالح الفريق.

بعض الجماهير في تويتر تتحدث عن "قوى خفية" تعمل على إحداث توازن مالي بين فريقي الرياض وقطبي جدة، والبعض الآخر يتحدث عن وقوف داعم قوي خلف إدارة الحائلي لكنه يرفض الظهور في الصورة.

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