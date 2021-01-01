الكشف عن قميص برشلونة الرابع .. مزيج بين الأساسي والاحتياطي

شاهد القميص الرابع لنادي برشلونة في الموسم الجاري 2020-2021.

تم كشف الستار اليوم بشكل غير رسمي عن القميص الرابع لنادي برشلونة في الموسم الجاري 2020-2021.

جاء هذا عن طريق موقع تسريب القمصان الشهير "فوتي هيدلاينز"، والذي سبق له أن قدم قمصان الفرق قبل الكشف عنها بشكل رسمي خلال السنوات الماضية.

القميص الجديد لبرشلونة جاء بألوانه العادية بالأزرق والأحمر من الأمام والخلف في الجزء العلوي، وتم تقسيمه لخمسة خطوط طولية يتخللها خطوط أقل عرضًا.

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أما الجزء السفلي من القميص فيشهد ظهور اللونين الأصفر والأحمر، ألوان علم كتالونيا، حيث تتدرج الألوان إليهما في نهايته من الأسفل.

وكان برشلونة قد خاض مواجهتي ويسكا وأتلتيك بيلباو هذا الموسم بقميص الموسم الماضي الرابع، الأصفر الذي يتخلله خطوط حمراء.

ومن المنتظر أن يظهر القميص الجديد لبرشلونة خلال الأسابيع المقبلة بشكل رسمي على أن يرتديه الفريق بشكل فوري في اللقاءات القادمة.

جدير بالذكر أن برشلونة يدخل مواجهة غرناطة مساء اليوم وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة.