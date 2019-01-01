الكشف عن قرعة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم يجري قرعة تصفيات بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢.

أقام اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم اليوم قرعة تصفيات بطولة كأس العالم التي تقام في عام ٢٠٢٢ في قطر.

وتشهد التصفيات مشاركة العشر منتخبات التي يتكون منها اتحاد أمريكا الجنوبية وهم:

أوروجواي وتشيلي وباراجواي وبيرو والبرازيل وبوليفيا وكولومبيا وفنزويلا والأرجنتين والإكوادور.

تقام القرعة لتحديد مواعيد المباريات فقط ومن سيواجه من في كل جولة من التصفيات التي تنطلق خلال الأشهر المقبلة.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الجولة الافتتاحية جاءت كالتالي:

أوروجواي ضد تشيلي

باراجوي ضد بيرو

البرازيل ضد بوليفيا

الأرجنتين ضد الإكوادور

كولومبيا ضد فنزويلا

وستشهد الجولة السادسة مباراة غاية في القوة بين البرازيل والأرجنتين وستقام في الـ ١٣ من شهر أكتوبر بالعام القادم ٢٠٢٠ على أرض السليساو وستتكرر المواجهة في الجولة الـ ١٣ في سبتمبر ٢٠٢١.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات في شهر مارس من العام المقبل وهي أول فترة توقف دولي، وسيقام خلالها مواجهات أول جولتين.

جدير بالذكر أن التصفيات الأخيرة كانت قد شهدت صعود منتخب البرازيل على رأس المجموعة وخلفه بالترتيب أوروجواي والأرجنتين وكولومبيا وبيرو.