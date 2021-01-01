الكشف عن قائمة مسلي المرشحة لانتخابات إدارة نادي النصر

تعرف على قائمة مسلي آل معمر

ساعات قليلة ويغلق باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر، وقيد الناخبين وعضوية مجلس الإدارة، وذلك في تمام التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت مكة المكرمة.

وزارة الرياضة السعودية أعلنت عن حل مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، مع فتح باب الترشح على إدارة النادي منذ يوم الإثنين الماضي وحتى مساء اليوم الجمعة.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن مسلي آل معمر هو المرشح الوحيد حتى الآن على رئاسة نادي النصر، حيث قام بالاستقرار على أعضاء مجلس إدارة ناديه.

وأضافت الصحيفة أن مسلي قام باختيار عددًا من أسماء مجلس إدارته وهو فيصل أبو ساق وعبد الله العمراني وتركي المشيقح، ومحمد الشتوي ومعتز المزروغ ومنصور بن زومه.

قائمة الأعضاء الذهبيين شهدت حضورًا كبيرًا وهو الأكبر في تاريخ نادي النصر، حيث ضمت الأمير خالد بن فهد، والأمير منصور بن سعود والأمير وليد بن بدر والأمير فيصل بن عبد الرحمن، والأمير فيصل بن تركي وسعود آل سويلم.

بالإضافة إلى تواجد كلًا من " عبد الله الرشيد، طلال الرشيد، فهد المشيقح، تركي المشيقح، أيمن القاضي، عبد العزيز العمري، يوسف القفاري، فهد العجلان، سامي السويلم، سلمان المالك، أديب العمري، عبد اللطيف الشثري، عبد العزيز بغلف، إبراهيم المهيدب، عبد الله العجلاني، فهد السيف، محمد الزهراني، سعدون المالكي، مشعل السفاعي، ومحمد العمران" في قائمة الذهبيين.