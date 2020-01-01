الكشف عن عرض الزمالك الرسمي لضم رمضان صبحي

الزمالك قدم عرضًا ماليًا كبير لضم رمضان صبحي

كشفت تقارير صحفية مصرية، عن تقديم نادي الزمالك عرضًا رسميًا ل هدرسفيلد تاون الإنجليزي لضم رمضان صبحي خلال الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد أعلن أول أمس الأربعاء عن خروج رمضان صبحي من حساباتهم بعد إعلان رغبته في الانضمام لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، أمس الخميس، من صورة لعرض الزمالك الرسمي الذي أرسله للنادي الإنجليزي الشهر الماضي.

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وكان عرض الزمالك قد وصل إلى 3 ملايين جنيه استرليني و600 ألف، حيث كان الخطاب بتاريخ 18 يوليو الماضي بتوقيع رئيس الأبيض.

بينما وصل قيمة عرض الأهلي بشكل رسمي إلى 3 ملايين جنيه استرليني و250 ألف، في العرض الرسمي الذي أرسل الشهر الجاري.

وكان رمضان صبحي قد تلقى أكثر من عرض، على رأسها بيراميدز الذي وافق عليه اللاعب بالإضافة لعرض تركي رفضه جناح الأهلي السابق.