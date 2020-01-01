الكشف عن طبيعة إصابة أشرف بن شرقي

الزمالك يخسر بن شرقي لمدة ليست قصيرة

كشفت تقارير صحفية، عن طبيعة إصابة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك المصري والذي تعرض لها خلال لقاء فريقه أمام مازيمبي الكونغولي.

الزمالك تعادل سلبيًا مع مازيمبي في القاهرة، وأجل الصعود للدور المقبل، لمباراة الغد أمام زيسكو وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي، أو لمباراة الجولة الأخيرة.

وتعرض بن شرقي لإصابة أثناء عملية الإحماء في لقاء مازيمبي، وحل بدلًا منه أحمد سيد زيزو قبل بداية اللقاء، وسط بكاء من جانب المهاجم المغربي.

وأشارت تقارير صحفية، أن الإصابة الذي تعرض لها بن شرقي هي عبارة عن شد في العضلة الضامة، حيث تعد من أصعب الإصابات العضلية.

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ويسعى الزمالك للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي، خاصًة أنه يمتلك فريق قوي قادر على المنافسات على البطولات الكبرى.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط خلف مازيمبي صاحب الصدارة والذي ضمن المركز الأول برصيد 11 نقطة.