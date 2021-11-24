الكشف عن سر حذف تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر

كشفت تقارير صحفية، عن سبب حذف تذاكر مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والنصر، والتي ستقام مساء يوم الجمعة القادم، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

منصة مكاني المنوطة بطرح تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين، قامت بطرح تذاكر مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والنصر للبيع عبر موقعها الرسمي، ولكن تم حذفها لمدة ساعة كاملة، وهو الأمر الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت بعض التقارير الصحفية على أن بيع تذاكر مباراة الكلاسيكو تم إيقافه لمدة ساعة كاملة، قد يكون السبب هو عطل تقني، وتمكنت إدارة منصة مكاني على استعادتها مرة أخرى.

بعض الجماهير أبدت غضبها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أن تم حذف التذاكر، في ظل عدم وجود توضيح من جانب منصة مكاني عن السبب.

يذكر أن موقع مكاني طرح تذاكر مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والنصر، حيث حدد أسعار التذاكر على النحو التالي: خلف المرمى 15 ريالًا، الواجهة 30 ريالًا، منصة ذهبية 150 ريالًا، رويال 300 ريالًا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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النصر يبحث عن الخروج من نفق الغياب عن الانتصارات، بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 4 مباريات، بالتعادل في مباراتين وخسارة مثلهما، بينما يسعى الأهلي للعودة إلى طريق الانتصارات، بعد الخسارة الجولة الماضية على يد أبها بهدفين دون مقابل.