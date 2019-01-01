الكشف عن سر تحسن مستوى ريال مدريد في المباريات الأخيرة

ما الذي ساهم في تطوير ريال مدريد وتحسن النتائج في آخر 3 مباريات

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن السبب وراء تحسن مستوى فريق ريال مدريد بعد الخسارة من ريال سوسيداد بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد انتصر في آخر 3 مباريات على التوالي أمام ريال بيتيس وإشبيلية بجانب لقاء جيرونا في كأس الملك.

وقالت الصحيفة إنّ سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، مع قائد الملكي، سيرجيو راموس، عقدا اجتماعًا مع الفريق بعد الهزيمة من سوسيداد.

وأوضحت أنّه في 7 يناير طلب راموس من اللاعبين أن يلعبوا كل لقاء وكأنّها مباراة نهائية وضرورة احترام القميص والقتال في كل لحظة.

فشلت المحاولة الأولى والثانية.. ولكن "الثالثة ثابتة" 👌



هدف من مقصية في دوري الدرجة الثانية الفلسطيني 🇵🇸



(🎥: FB/Mohammed Nakhala ) pic.twitter.com/DccHhu0yvD — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

وأشارت إلى أنّ سولاري أكد لهم أنّ بالعمل والتضحية وبذل الجهود من الممكن تقديم مستويات أفضل ومن الضروري التركيز في كل لحظة.

المدرب الأرجنتيني شدد على أهمية نسيان الفارق بين الملكي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد أصحاب المركزين الأول والثاني والتعامل مع كل لقاء على حدة.

ريال مدريد خسر 10 مباريات حتى الآن بجميع البطولات وهو أسوأ موسم للملكي في القرن الواحد وعشرين.