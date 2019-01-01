الكشف عن سبب غياب هزاع الهزاع عن تشكيل الاتفاق أمام الشباب

الشباب يستضيف الاتفاق في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف نادي الاتفاق عن سبب استبعاد هزاع الهزاع، من قائمة فريق التي ستواجه الشباب مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد الشباب لاستضافة الاتفاق، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستشهد المباراة ندية قوية بين الفريقين.

واستبعد الاتفاق هزاع الهزاع، بسبب إصابته بنزلة برد، لم يستطيع بسببها المشاركة في لقاء الشباب الهام في مشوار الإتي في منافسات الدوري السعودي.

يحتل الشباب المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 6 جولات، حيث جمع منها 9 نقاط فقط بل يتواجد الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 6 نقاط فقط.

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ويسعى الاتفاق لتحقيق نتيجة إيجابية للاقتراب من المراكز في نصف جدول ترتيب الدوري العلوي، سعيًا لتحسين النتائج خلال الفترة المقبلة.