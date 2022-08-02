الكشف عن سبب غياب تاليسكا وجوستافو عن ودية النصر أمام سرقسطة

النصر هزم الفريق الإسباني في ثاني مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد

خاض النصر يوم أمس الإثنين ثاني مبارياته الودية في معسكره الخارجي المقام حاليًا في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد، وقد غاب عن اللقاء الثنائي البرازيلي لويز جوستافو وتاليسكا.

ماذا حدث في ودية النصر أمام سرقسطة؟

المدرب رودي جارسيا دخل اللقاء بتشكيل مختلط بين الأساسيين والبدلاء، حيث تواجد دافيد أوسبينا في حراسة المرمى وأمامه عبد الإله العمري وعبد الله مادو وعلي لاجامي في الدفاع.

وفي الوسط لعب سلطان الغنام وعلي الحسن وعبد الله خيبري وجيسلان كونان، وفي الهجوم لعب الثنائي بيتي مارتينيز وسامي النجعي خلف الكاميروني فينست أبو بكر.

النصر استطاع الفوز في اللقاء بنتيجة 2-1، وقد سجل هدفيه سامي النجعي على مدار شوطي المباراة، الأول بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء فيما الثاني بمتابعة ممتازة لتمريرة عرضية من الجانب الأيمن.

لماذا غاب تاليسكا وجوستافو عن ودية سرقسطة؟

المدرب الفرنسي لم يدفع بالثنائي تاليسكا وجوستافو في اللقاء مما أثار دهشة البعض خاصة أن لاعب الوسط خاض اللقاء الودي الأول أمام لاس بالماس والذي انتهى بالتعادل 2-2.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن غياب جوستافو كان لرغبة جارسيا تجربة عناصر أخرى في الوسط خلال اللقاء، فيما كان ضعف الجاهزية البدنية سبب غياب تاليسكا.

هداف النصر في الموسم الماضي انضم لمعسكر الفريق في ماربيا متأخرًا، ويخضع حاليًا لبرنامج تدريبي مكثف وضعه له جارسيا ليستعيد جاهزيته البدنية قبل الانضمام للتدريبات الجماعية مع الفريق.