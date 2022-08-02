الكشف عن سبب غياب تاليسكا وجوستافو عن ودية النصر أمام سرقسطة

خاض النصر يوم أمس الإثنين ثاني مبارياته الودية في معسكره الخارجي المقام حاليًا في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد، وقد غاب عن اللقاء الثنائي البرازيلي لويز جوستافو وتاليسكا.
ماذا حدث في ودية النصر أمام سرقسطة؟
المدرب رودي جارسيا دخل اللقاء بتشكيل مختلط بين الأساسيين والبدلاء، حيث تواجد دافيد أوسبينا في حراسة المرمى وأمامه عبد الإله العمري وعبد الله مادو وعلي لاجامي في الدفاع.
وفي الوسط لعب سلطان الغنام وعلي الحسن وعبد الله خيبري وجيسلان كونان، وفي الهجوم لعب الثنائي بيتي مارتينيز وسامي النجعي خلف الكاميروني فينست أبو بكر.
📹 | هدف #العالمي الاول | سامي النجعي | مباراة #النصر_سرقسطة الاسباني#العالمي_في_ماربيا_برعاية_سوم 💛 pic.twitter.com/bKTSKay54I— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 1, 2022
النصر استطاع الفوز في اللقاء بنتيجة 2-1، وقد سجل هدفيه سامي النجعي على مدار شوطي المباراة، الأول بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء فيما الثاني بمتابعة ممتازة لتمريرة عرضية من الجانب الأيمن.
📹 | هدف #العالمي الثاني | سامي النجعي | مباراة #النصر_سرقسطة الاسباني#العالمي_في_ماربيا_برعاية_سوم 💛 pic.twitter.com/C0ymGSczW5— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 1, 2022
لماذا غاب تاليسكا وجوستافو عن ودية سرقسطة؟
المدرب الفرنسي لم يدفع بالثنائي تاليسكا وجوستافو في اللقاء مما أثار دهشة البعض خاصة أن لاعب الوسط خاض اللقاء الودي الأول أمام لاس بالماس والذي انتهى بالتعادل 2-2.
صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن غياب جوستافو كان لرغبة جارسيا تجربة عناصر أخرى في الوسط خلال اللقاء، فيما كان ضعف الجاهزية البدنية سبب غياب تاليسكا.
هداف النصر في الموسم الماضي انضم لمعسكر الفريق في ماربيا متأخرًا، ويخضع حاليًا لبرنامج تدريبي مكثف وضعه له جارسيا ليستعيد جاهزيته البدنية قبل الانضمام للتدريبات الجماعية مع الفريق.
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