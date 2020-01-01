الكشف عن سبب غياب أوباما أمام الترجي التونسي

الزمالك في مواجهة قوية أمام الترجي التونسي

تلقى جماهير نادي الزمالك خبرًا صادمًا باستبعاد يوسف إبراهيم أوباما من قائمة الفريق أمام الترجي التونسي، المقرر لها غدًا الجمعة.

الزمالك يسعى لتحقيق فوزًا مريحًا على الترجي التونسي قبل مواجهة الإياب في رادس، حيث ستقام المباراة غدًا بالقاهرة في ذهاب دور ربع النهائي.

الأبيض قد حقق من قبل الفوز على الترجي التونسي في الشهر الجاري، وتوج على حسابه بكأس السوبر الإفريقي الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وكشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس ، أن غياب أوباما عن مواجهة الترجي التونسي بسبب شكواه بآلام في الركبة.

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وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إراحة أوباما من لقاء الترجي حتى لا تتفاقم الإصابة قبل فترة هامة في الموسم.

الزمالك يرغب في المرور من الترجي التونسي نحو نصف نهائي البطولة بالنسخة الحالية، من أجل تحقيق اللقب السادس في تاريخه.