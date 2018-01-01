النتائج المباشرة
الانتقالات

الكشف عن سبب رفض مانشستر يونايتد التوقيع مع بواتينج

التعليقات()
Imago
لماذا تراجع مانشستر يونايتد عن ضم جيروم بواتينج ؟ وما رأي وودوارد في الصفقة؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية عن السر وراء رفض مانشستر يونايتد التوقيع مع جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ، في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ولم يوقع مانشستر يونايتد مع أي قلب دفاع في الصيف الماضي وهو الأمر الذي أغضب جوزيه مورينيو.

إنتر وريال مدريد - ما هي الوجهات المحتملة لمورينيو بعد إقالته من مانشستر يونايتد؟

وقالت شبكة "ESPN" الأمريكية إنّ بواتينج كان على بعد خطوات من ارتداء قميص مانشستر يونايتد إلا أنّ إدارة الشياطين الحمر والمدير التنفيذي إيد وودوارد رفض إتمام الصفقة.

اختيارات المحررين

وأوضحت أنّ وودوارد كان يخشى تاريخ الألماني مع الإصابات ولا يرغب في جلب مدافع غير قادر لديه أزمات على المستوى البدني.

وأشارت الشبكة إلى إدارة مانشستر يونايتد تعلم أنّ الدوري الإنجليزي أقوى بدنيًا من الألماني وبالتالي فإن بواتينج لن يتأقلم مع هذه الظروف في ظل تكرار الإصابات.

مورينيو إلى ريال مدريد؟ رحلة الأحلام في دنيا الكوابيس

مورينيو أُقيل من تدريب مانشستر يونايتد ليخلفه أوليه سولشار في قيادة الفريق.

الموضوع التالي:
موعد مباراة الهلال القادمة ضد التعاون في الدوري السعودي
الموضوع التالي:
صلاح يستعد لإضافة ضحية جديدة لقائمة ضحاياه
الموضوع التالي:
الهلال يُحقق فوزاً مثيراً على الأهلي في كلاسيكو الكرة السعودية
الموضوع التالي:
برشلونة أمام سيلتا فيجو - عقدة عمرها 5 سنوات
الموضوع التالي:
توخيل: نيمار لعب مصابًا وسمحت له بالعودة للبرازيل
إغلاق