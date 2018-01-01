الكشف عن سبب رفض مانشستر يونايتد التوقيع مع بواتينج

لماذا تراجع مانشستر يونايتد عن ضم جيروم بواتينج ؟ وما رأي وودوارد في الصفقة؟

كشفت تقارير صحفية عن السر وراء رفض مانشستر يونايتد التوقيع مع جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ، في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ولم يوقع مانشستر يونايتد مع أي قلب دفاع في الصيف الماضي وهو الأمر الذي أغضب جوزيه مورينيو.

وقالت شبكة "ESPN" الأمريكية إنّ بواتينج كان على بعد خطوات من ارتداء قميص مانشستر يونايتد إلا أنّ إدارة الشياطين الحمر والمدير التنفيذي إيد وودوارد رفض إتمام الصفقة. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأوضحت أنّ وودوارد كان يخشى تاريخ الألماني مع الإصابات ولا يرغب في جلب مدافع غير قادر لديه أزمات على المستوى البدني.

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وأشارت الشبكة إلى إدارة مانشستر يونايتد تعلم أنّ الدوري الإنجليزي أقوى بدنيًا من الألماني وبالتالي فإن بواتينج لن يتأقلم مع هذه الظروف في ظل تكرار الإصابات.

مورينيو أُقيل من تدريب مانشستر يونايتد ليخلفه أوليه سولشار في قيادة الفريق.