الكشف عن سبب رفض برشلونة لضم إيرلينج هالاند

تعرف على أسباب رفض برشلونة ضم اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في الشتاء الماضي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن أسباب رفض نادي برشلونة لضم اللاعب النرويجي من صفوف سالزبورج النمساوي في الشتاء الماضي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن النادي الكتالوني رفض ضم اللاعب بسبب ضعف الجانب الجماعي لديه.

وأوضحت الصحيفة أن الرفض جاء بعد متابعة عن كثب للنجم الحالي لبوروسيا دورتموند، والتي أسفرت عن تلك النتيجة في النهاية.

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وكانت النتائج النهائية التي خرجت بها إدارة برشلونة من متابعة هالاند مذهلة على المستوى التهديفي، لكن ذلك لم يكن كافيًا بالنسبة لهم.

واحتاج برشلونة لضم مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بسبب إصابة النجم لويس سواريز، لكنه اعتمد على عودة ديمبيلي من الإصابة قبل أن ينتكس هو الآخر.

ونجح برشلونة في الحصول على إذن رابطة الدوري الإسباني في التوقيع مع لاعب جديد وتسجيله خارج فترة الانتقالات بعد إصابة ديمبيلي الأخيرة كان هو مارتن برايثوايت الذي صنع هدفًا وساهم في آخر خلال مشاركة قصيرة ضد إيبار.

جدير بالذكر أن هالاند كان قد انضم لبوروسيا دورتموند وأظهر مستويات مذهلة خلال أسابيع قليلة، وساهم في معظم أهداف أسود فيستيفاليا الأخيرة.