الكشف عن حكام مباريات نصف نهائي كأس آسيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي عن أطقم التحكيم التي ستدير مواجهات نصف نهائي كأس آسيا 2019

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي عن أطقم التحكيم التي ستدير مواجهات نصف نهائي كأس آسيا 2019.

وتشهد مواجهات نصف النهائي مواجهات قوية، حيث يلتقي صاحب الأرض والجمهور المنتخب الإماراتي أمام قطر، بينما سيواجه المنتخب الإيراني نظيره الياباني.

ومن المنتظر أن يقود الحكم المكسيكي راموس مباراة المنتخب الإماراتي مع قطر المقرر أن تقام يوم الثلاثاء المقبل على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة.

كما تم تعيين الحكم الأسترالي كريس لإدارة مباراة ايران واليابان المقرر أن تقام يوم الاثنين على ملعب هزاع بن زايد.

ويعد راموس أول حكم من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) يدير مباريات في كأس آسيا لكرة القدم.