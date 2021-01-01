الكشف عن حقيقة وتفاصيل الواقعة العنصرية ضد نجم فالنسيا

عدسات المصورين لم تترك شيئًا إلا ونقلته في واقعة العنصرية ضد مختار دياخابي.

كشفت عدسات المصورين تفاصيل الاعتداء العنصري من لاعب فريق قادش خوان كالا، على نظيره مختار دياخابي نجم فالنسيا.

جاء هذا بعد أن انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ساعات من محاولات لاعب قادش نفي الاتهامات عن نفسه.

ونقلت العدسات على لسان خوان كالا: "أيها الأسود، أيها الأسود، تعالى، تعالى، أيها الـ**** الأسود سأجعلك تبكي".

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وكان دياخابي قد تدخل بقوة على كالا الذي قام ليرد عليه بذلك الشكل وظهر غاضبًا للغاية وفرغ نفسه للرد على منافسه.

وفجأة قام نجوم فالنسيا بالانسحاب من المباراة، قبل أن يعودوا بعد 15 دقيقة ليكملوا المواجهة، لكن دون دياخابي الذي غادر الملعب.

في الوقت نفسه قرر المدير الفني لنادي قادش أن يسحب اللاعب كالا وأدخل ماركوس مورو بدلًا منه لتستمر المباراة.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وكان كالا قد سجل الهدف الأول في اللقاء، لكن جاميرو عادل النتيجة لفالنسيا.