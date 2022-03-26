الكشف عن حقيقة مفاوضة النصر للاعب الأهلي المصري

انتشرت أخبارًا خلال الأيام الماضية، تفيد بأن نادي النصر يفاوض أحد لاعبي الأهلي المصري، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

النصر يسعى لترميم صفوفه بضم لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك من أجل العودة للمنافسة على البطولات، بعد اقتراب خروجه الموسم الحالي بدون أي بطولة.

ما هي حقيقة مفاوضة النصر لأليو ديانج لاعب الأهلي؟

كشفت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، عن دخول النصر في مفاوضات مع الأهلي من أجل ضم لاعب الوسط المالي أليو ديانج بداية من الموسم القادم.

الإعلامي الرياضي نواف التميمي، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها حقيقة تفاوض النصر مع ديانج.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "أخبار اقتراب النصر من التعاقد مع أليو ديانج لاعب الأهلي المصري غير صحيحة، إدارة النصر لم تفاوض أي لاعب، ملف التعاقدات سيكون بيد المدرب القادم".

أخبار اقتراب #النصر من التعاقد مع آليو ديانج لاعب الأهلي المصري غير صحيحة



إدارة النصر لم تفاوض أي لاعب، ملف التعاقدات سيكون بيد المدرب القادم. pic.twitter.com/awZkTzbe5P — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) March 26, 2022

ما هو تعليق الأهلي على عروض أليو ديانج؟

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، قد علق من قبل على مسألة تلقي عروضًا للنادي الأهلي من أجل ضم أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

توفيق قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "دائمًا ما يتم السؤال على أليو ديانج من جانب أندية أوروبية أو خليجية، ولكن لم تصل عروض رسمية حتى الآن، والأهلي لا يرغب في الاستغناء عن اللاعب".

وتابع: "الأهلي نادي بطولات والأهم استقرار الفريق، ولكن إذا تواجد عرض مغري برقم كبير، وهناك بديل له، قد يتم مناقشة الأمر، وحتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي من أجل اللاعب المالي".

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