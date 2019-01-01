الكشف عن حقيقة لحاق ساسي بإياب نهائي الكونفدرالية

مواجهة قوية بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، مصير التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك من اللحاق بإياب نهائي الكونفدرالية.

وتعرض ساسي لإصابة قوية خلال منافسات الكونفدرالية أمام حسنية أكادير المغربي بكسر في شظية القدم مما أدى لغيابه لباقي الموسم.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن ساسي لن يلحق بمواجهة الإياب أمام نهضة بركان المغربي كما تردد في الأيام الأخيرة حول حالة اللاعب.

وتواصل الجهاز الطبي في الزمالك مع نظيره في المنتخب التونسي، لمعرفة حالة اللاعب الأخيرة وإمكانية لحاقه بمواجهة نهضة بركان في العودة.

إقرأ أيضًا - رسميًا - تأجيل مواجهة الزمالك أمام الإنتاج الحربي

ويسعى الزمالك للتتويج بالكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بعد الموسم الأكثر من رائع الذي قدمه مؤخرًا وأيضًا على مستوى الدوري المحلي.