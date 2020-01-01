الكشف عن حقيقة رغبة الأهلي في ضم "شواط" من الصفاقسي

الأهلي يسعى لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الجارية

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، حقيقة رغبة الأهلي في ضم فراس شواط لاعب الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي يسعى لتدعيم فريقه في خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الحالية من أجل مواصلة تقديم أداء مميز في البطولات في النصف الثاني من الموسم.

وكشف معتز المستيري مدير الكرة في الصفاقسي التونسي لـموقع "في الجول" المصري إن الأهلي لم يتحدث معهم بشأن ضم شواط.

وأضاف المستيري: "لدينا عروضًا لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، عرضًا من الصين وأخر من السعودي لضم اللاعب".

وتابع: "نرغب في التعاقد مع جيرالدو دا كوستا خلال فترة الانتقالات الجارية من الأهلي، وتواصلنا مع اللاعب بالفعل ونرغب في الحصول على توقيعه".

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ولم يشارك جيرالدو مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة بشكل منتظم حيث يعتمد عليه السويسري رينيه فايلر كلاعب بديل في المباريات.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 27 نقطة بالعلامة الكاملة حيث لم يفقد الفريق أي نقطة منذ بداية الموسم.